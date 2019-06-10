В Конгрессе озвучили цели проверки Facebook и Google

Конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил, что проверка Конгресса США в отношении интернет-концернов Facebook и Google сосредоточена не на конкретной компании, а на цифровом рынке, где доминируют крупные технологические платформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, политик подчеркнул намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

Чичиллине подчеркнул, что Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в соцсети зарегистрировано 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и отметил, что они собирают данные пользователей. Это негативно сказывается на неприкосновенности частной жизни, пояснил политик.

Кроме того, по словам конгрессмена, использование данных не по назначению вредит инновациям и предпринимательству. Чичиллине пояснил, что необходимо изучить этот сегмент, чтобы понять, как усилить конкуренцию, защитить потребителей и обеспечить условия для выхода на рынок новых игроков.

Отметим, в начале июня в американском конгрессе заявили о намерении проверить конкуренцию на цифровых рынках. Американские СМИ сообщают, что аналогичное расследование планируют провести Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. После появления сообщений о возможной проверке биржевые котировки ведущих интернет-концернов существенно снизились.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, Twitter и Google и обвинил их в том, что они предпочитают Демократическую партию США.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в Facebook заявили, что компания может быть оштрафована на сумму до 5 млрд долларов в результате расследования, проведенного Федеральной торговой комиссией.