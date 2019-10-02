В Конгрессе обвинили Помпео в запугивании свидетелей по делу об импичменте

По мнению демократов, Помпео сам должен выступить свидетелем в данном расследовании.
Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса обвинили госсекретаря США Майкла Помпео в запугивании сотрудников Госдепартамента, которые были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Конгрессмены также отмечают, что Помпео сам должен выступить свидетелем в данном расследовании.
"По сообщениям, госсекретарь Помпео был на связи, когда президент оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического оппонента. Если это так, госсекретарь Помпео теперь является свидетелем в расследовании, проводимом Палатой представителей в рамках процедуры импичмента", - говорится в совместном заявлении председателей комитета по иностранным делам Элиота Энгела, спецкомитета по разведке Адама Шиффа и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса.
Они также призвали Помпео немедленно прекратить запугивать свидетелей в Госдепартаменте "с целью защитить себя и президента".
"Любые попытки запугать свидетелей или помешать их разговору с Конгрессом... являются незаконными и будут доказательством препятствования расследованию", - заявили законодатели.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил о невозможности показаний экс-представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-посла США в Украине Мэри Йованович.
По словам Помпео, демократы пытаются "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента,