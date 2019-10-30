В Конгрессе обнародовали проект резолюции об импичменте Трампа

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что эта резолюция "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника"

В частности, резолюция предоставляет адвокатам Трампа возможность принимать участие в работе юридического комитета. Они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения. В то же время, если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты имеет право отклонять запросы его адвокатов.

Кроме того, в резолюции прописана процедура слушания свидетелей в комитете разведки.

Ранее РБК-Украина писало, что Палата представителей Конгресса США в четверг, 31 октября, будет рассматривать резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа.