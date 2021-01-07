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В Конгрессе начали готовить статьи об импичменте Трампа

Автор: Даша Харченко

Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Это стало реакцией на беспорядки в Вашингтоне.

Об этом Омар написала в своем Twitter.

По ее словам, импичмент Трампа - вопрос сохранения страны.

"Я составляю статьи об импичменте. Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на своем посту, это вопрос сохранения нашей республики, и мы должны выполнить нашу присягу", - написала Омар.

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Сейчас в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США.

В ходе столкновений есть пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Из-за сложившейся ситуации мэр Вашингтона ввел комендантский час, а в город направили Национальную гвардию.

Также РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.

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