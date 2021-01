У Конгресі почали готувати статті про імпічмент Трампа

Член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа. Це стало реакцією на заворушення в Вашингтоні.

Про це Омар написала у своєму Twitter.

За її словами, імпічмент Трампа - питання збереження країни.

"Я складаю статті про імпічмент. Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своєму посту, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", - написала Омар.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can't allow him to remain in office, it's a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.