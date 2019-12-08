В Конгрессе могут в течение недели проголосовать по обвинениям в отношении Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США может в течение недели провести голосование по вопросу о том, какие обвинения будут выдвинуты в отношении президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщил председатель данного органа Джерролд Надлер в эфире телеканала NBC.

По его словам, "будет много консультаций между членами комитета, лидерами Палаты представителей, конгрессменами".

"Мы, предположительно, представим комитету обвинения в рамках импичмента позже в течение недели", - добавил он.

Как пояснил Надлер, вероятно, обвинения будут касаться якобы допущенных Трампом злоупотреблений служебным положением, а также утверждений о его попытках препятствовать расследованию в Конгрессе США. Больше ясности на этот счет может появиться после слушаний, которые состоятся в юридическом комитете в понедельник, отметил он.

Напомним, ранее Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Соединенных Штатов, который отвечает за формулирование конкретных обвинений против американского президента в деле импичмента, обнародовал свой отчет.

В Конгрессе США планируют завершить процедуру объявления импичмента Трампу до 25 декабря. Если Конгресс поддержит импичмент президента, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената. Как сообщали в Конгрессе, рассмотрение импичмента планируют передать в Сенат в начале 2020 года.