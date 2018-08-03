Возле Конгресса США обнаружили боеприпасы и оружие

В автомобиле у Конгресса США обнаружили боеприпасы и оружие

В США в припаркованном рядом с Конгрессом США автомобиле обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени. Как рассказала представитель полиции Капитолия Ева Малеки, на данный момент нет доказательств, свидетельствующих о планах задержанного совершить теракт.

Сообщается также, что владелец автомобиля пришел на парковку, когда около машины уже находились сотрудники полиции. Он согласился на проведение обыска, в результате которого были найдены "оружие, боеприпасы и другие предметы".

Кроме того, к выяснению всех обстоятельств привлекались сотрудники Секретной службы США и кинологи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки на митинге против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, проходившем возле здания Конгресса, задержали 575 человек.

Митингующие, в частности, выступали против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом.