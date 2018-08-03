В автомобілі біля Конгресу США виявили боєприпаси і зброю

У США в припаркованому поряд з Конгресом США автомобілі виявили вогнепальну зброю та боєприпаси. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що інцидент стався близько 9:00 за місцевим часом. Як розповіла представник поліції Капітолія Єва Малек, на даний момент немає доказів, що свідчать про плани затриманого здійснити теракт.

Повідомляється також, що власник автомобіля прийшов на парковку, коли біля машини вже знаходилися співробітники поліції. Він погодився на проведення обшуку, в результаті якого було знайдено "зброю, боєприпаси та інші предмети".

Крім того, до з'ясування всіх обставин залучалися співробітники Секретної служби США і кінологи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки на мітингу проти політики президента країни Дональда Трампа щодо мігрантів, який проходив біля будівлі Конгресу, затримали 575 осіб.

Мітингувальники, зокрема, виступали проти політики нульової толерантності стосовно нелегальних мігрантів, прийнятої Трампом.