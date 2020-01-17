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В Конгресс внесли резолюцию о двухпартийной поддержке Украины

Новости » Политика     17.01.2020 - 06:12
В Конгресс внесли резолюцию о двухпартийной поддержке Украины
Фото: Палата представителей (wikipedia.org)

США приветствуют шаги Украины к укреплению демократии на фоне российской агрессии

На рассмотрение Конгресса США внесена резолюция о двухпартийной поддержке Украины благодаря ее стремлению к укреплению демократических институтов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что эту резолюцию внесла так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей. Среди группы поддержки Украины в конгрессе - Марси Каптур (Огайо), Энди Гарис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы поздравляем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - заявили конгрессмены.

Документ внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США и начали судебный процесс по этому делу.

Напомним, Соединенные Штаты в феврале начнут финансировать уже одобренную оборонную помощь Украине с акцентом на укрепление украинского флота.

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