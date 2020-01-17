У Конгрес внесли резолюцію про двопартійну підтримку України

Фото: Палата представників (wikipedia.org)

США вітають кроки України до зміцнення демократії на тлі російської агресії

На розгляд Конгресу Сполучених Штатів внесено резолюцію про двопартійну підтримку України завдяки її прагненню до зміцнення демократичних інститутів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що цю резолюцію внесла так звана група підтримки України у Палаті представників. Серед групи підтримки України у конгресі - Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс (Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія).

"В час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Путін нещодавно загарбав владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі", - заявили конгресмени.

Документ внесли на розгляд Конгресу в день, коли у Сенаті офіційно зачитали статті імпічменту президента США та почали судовий процес у цій справі.

Нагадаємо, Сполучені Штати в лютому почнуть фінансувати вже схвалену оборонну допомогу Україні з акцентом на зміцнення українського флоту.