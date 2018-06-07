У Конгрес США внесли резолюцію про порушення РФ міжнародних норм напередодні ЧС-2018

Конгресмени закликають ФІФА змінити правила так, щоб диктатори більше не могли проводити престижні заходи

Члени Палати представників Конгресу США, республіканка Ілеана Рос-Лехтінен і демократка Марсі Каптур внесли на розгляд спільну двопартійну резолюцію щодо Росії у переддень чемпіонату світу з футболу, який має відбутися в цій країні. Про це повідомляє "Голос Америки".

У резолюції засуджуються порушення міжнародних законів і відступ від цінностей Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Серед зазначених у резолюції фактів порушень - вторгнення в Україну; задокументовані випадки порушення прав людини; арешт і відправлення до в'язниці політичних активістів та журналістів.

"У міру того, як увага усього світу звертається до чемпіонату в Росії... наша резолюція ясно демонструє, що Конгрес не забув здійснювану Росією і триваючу кампанію дезінформації, втручання у вибори, зневажання прав людини і насильство в різних точках світу", - заявила Каптур.

Вона додала, що слід об'єднатися проти "сил тиранії" і не підривати ефективність глобальних санкцій проти Росії з допомогою напливу туристів, який, швидше за все, піде на користь лише "багатим олігархам - друзям Путіна".

"У той момент, коли увага світу буде сфокусована на Росії, нам потрібно постаратися зробити так, щоб режим Путіна ніс відповідальність і закликати ФІФА змінити свої правила, щоб диктатори більше не могли удостоювався проведення престижних заходів", - підтримала колегу республіканка Рос-Лехтінен.

Ініціативу обох політиків підтримав і член комітету Нижньої палати з міжнародних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгел.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України з питань свободи слова підтримав проект постанови про недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.