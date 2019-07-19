В Конгресс США внесен проект санкций против России за захват украинских моряков

В США внесен на обсуждение в Палату представителей Конгресса новый законопроект о введении санкций против 24 высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, призванный добиться освобождения 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт конгрессмена Марси Кэптур.

Суть "Акта о прекращении агрессивного вмешательства в свободу путем введения санкций против России" (The SAILORS Act) в том, что за каждого украинского моряка, удерживаемого в российской тюрьме, должен быть наказан один представитель ФСБ России или их приближенные.

По мнению авторов проекта, данные санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не отпустит на свободу всех 24 моряков и не вернет Украине три незаконно удерживаемых ею судна.

Конгрессмены называют задержание украинских моряков в ноябре 2018 года "последним из серии деструктивных шагов, предпринятых Россией с целью подорвать демократическое развитие Украины и международную систему правопорядка" и призывают международное сообщество не оставаться равнодушным к расширению Россией "сферы своей агрессии в Европе и по всему миру".

"Этот законопроект дает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американцы не забыли их героическую борьбу за то, чтобы Украина продолжала двигаться по пути демократического развития и суверенитета", - говорится в сообщении на сайте Кэптур.

Помимо демократки Кэптур над документом работали еще три конгрессмена: ее однопартиец Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис, и Брайан Фицпатрик.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Европе следует дать оценку эффективности санкций против России, называя их лицемерными, и упрекает Францию и Германию в росте торговли с РФ.