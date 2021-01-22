В Конгресс США внесли представление об импичменте Байдену

Сегодня, 22 января, член Конгресса США республиканка Марджори Грин внесла в Палату представителей статьи об импичменте новому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Она обвинила американского лидера в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США.

Об этом сообщает The Hill.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является продолжительной и тревожной... Он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Гантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

Отмечается, что в период, когда Байден был вице-президентом США (2009-2017 годы), его сын Гантер входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

Вероятность того, что предложение Грин относительно импичмента Байдена будет рассматриваться, очень низкая, поскольку большинство в Палате представителей занимают демократы. Ожидается, что они его не поддержат.

Напомним, ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодатели, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.