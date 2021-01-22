В Конгрес США внесли подання про імпічмент Байдену

Сьогодні, 22 січня, член Конгресу США республіканка Марджорі Грін внесла до Палати представників статті про імпічмент новому президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Вона звинуватила американського лідера у зловживанні владою під час перебування на посаді віце-президента США.

Про це повідомляє The Hill.

"Президент Джо Байден не підходить для того, щоб займати пост президента. Його модель зловживання владою в якості віце-президента президента Обами є тривалою і тривожною... Він зробить все можливе, щоб виручити свого сина Гантера і наповнити кишені своєї сім'ї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній", - йдеться в заяві Грін.

Зазначається, що у період коли Байден був віце-президентом США (2009-2017 роки), його син Гантер входив до ради директорів української енергетичної компанії Burisma.

Ймовірність того, що пропозиція Грін щодо імпічменту Байдена буде розглядатися, дуже низька, оскільки більшість у Палаті представників займають демократи. Як відомо, вони її не підтримають.

Нагадаємо, раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавці, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.