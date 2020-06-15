Конгресс США продемонстрировал, что они непреклонными в поддержке Украины, - эксперт

В этом году Вашингтон и НАТО довольно оригинально "поздравили" РФ с Днем России. Пакет помощи в сфере безопасности Украине со стороны Конгресса США продемонстрировал Кремлю, что они остаются непреклонными в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом написал политолог Олег Лисный на своей странице в Facebook.

"Кроме того, в День России Украине был предоставлен статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (это предполагает обмен разведывательными данными с Альянсом; допуск к актуальной информации, которая принимается НАТО; до консультаций, сертификации, участия в учениях, подготовке, оперативного планирования и оценки обстановки. Кроме того военнослужащие ВСУ смогут участвовать в работе руководящих органов НАТО). И главное, что в такой приятный для Украины способ Соединенные штаты и НАТО в очередной раз продемонстрировали Кремлю, что они остаются непреклонными в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства в пределах его международно признанных границ", - написал эксперт.

Напомним, заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО Украина подала ровно 5 месяцев назад - 15 января.

По словам президента Владимира Зеленского, статус Партнера расширенных возможностей НАТО позволит Украине и Альянсе лучше взаимодействовать ради общей безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook добавил, что для государства это чрезвычайно важно.

Среди прочего, участие в программе ЕОР предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО.

Дальнейшим шагом, вероятно, станет предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, по словам украинских дипломатов, для этого нужно одобрение всех союзников.