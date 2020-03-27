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Конгрес США прийняв законопроект про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 20:09
Конгрес США прийняв законопроект про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Законопроект є найбільшим пакетом екстреної допомоги в історії США

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавірусу, у розмірі 2 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Законопроект є найбільшим пакетом екстреної допомоги в історії США. Він вносить значний фінансовий імпульс в економіку за допомогою положень, спрямованих на надання допомоги американським робітникам, малим підприємствам і галузям у боротьбі з економічними потрясіннями.

Ключові елементи пакету включають надсилання чеків безпосередньо окремим особам і сім'ям, розширення допомоги з безробіття, кошти для лікарень та постачальників медичних послуг, фінансову допомогу для малих підприємств і 500 мільярдів доларів у вигляді кредитів для проблемних компаній.

Нагадаємо, США обійшли Китай та Італії за кількістю підтверджених випадків коронавіруса. Вночі 26 березня кількість заражених коронавірусом в США перевищило 83 тисячі. Жертвами хвороби стали 1178 осіб.

Крім того, президент Дональд Трамп уже оголосив введення надзвичайної ситуації в 12 американських штатах через спалах коронавірусу. У п'ятницю режим НС був введений в штатах Меріленд, Іллінойс і Міссурі.

Додамо, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус.

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