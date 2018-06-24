У Конгрес США передали нові документи по справі про втручання РФ в американські вибори

Мін'юст США передав у Конгрес більше тисячі нових документів

Міністерство юстиції США передало Конгресу більше тисячі нових документів, пов'язаних з розслідуванням втручання Росії у вибори США. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Видання пише, що Мін'юст повинен був передати всі документи ще в п'ятницю, втім, це було зроблено в суботу, 23 червня.

За словами прес-секретаря спікера Палати представників Ешлі Стронг, Мін'юст попросив більше часу для передачі інших документів, що Конгрес погодився.

Вона додала, що обидва комітети Палати представників - юридичний комітет і комітет з питань розвідки - очікують, що Мін'юст виконає свої зобов'язання повною мірою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США з моменту призначення Роберта Мюллера спецпрокурором по Росії в травні 2017 року витратило понад 17 млн доларів на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з Росією.