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У Конгрес США передали нові документи по справі про втручання РФ в американські вибори

НовиниПолітика    24.06.2018 - 18:00
Ілюстративне фото: Конгрес США (cybercrime.gov.ua)
Ілюстративне фото: Конгрес США (cybercrime.gov.ua)

Мін'юст США передав у Конгрес більше тисячі нових документів

Міністерство юстиції США передало Конгресу більше тисячі нових документів, пов'язаних з розслідуванням втручання Росії у вибори США. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Видання пише, що Мін'юст повинен був передати всі документи ще в п'ятницю, втім, це було зроблено в суботу, 23 червня.

За словами прес-секретаря спікера Палати представників Ешлі Стронг, Мін'юст попросив більше часу для передачі інших документів, що Конгрес погодився.

Вона додала, що обидва комітети Палати представників - юридичний комітет і комітет з питань розвідки - очікують, що Мін'юст виконає свої зобов'язання повною мірою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США з моменту призначення Роберта Мюллера спецпрокурором по Росії в травні 2017 року витратило понад 17 млн доларів на розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа і його оточення з Росією.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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