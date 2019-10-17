Конгресс США осудил вывод американских войск из Сирии

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрила резолюцию, в которой осудила выведение американских военных с севера Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В резолюции также говорится, что Турция должна прекратить военную операцию в Сирии.

Кроме того, конгрессмены призвали Белый дом представить план ликвидации группировки «Исламское государство».

Решение Трампа о выводе войск из Сирии в Конгрессе раскритиковали как демократы, так и представители Республиканской партии, которые опасаются возрождения джихадистского движения в регионе.

Об угрозе возрождения "Исламского государства" заявлял и Пентагон.

Президент США Дональд Трамп принял решение о выводе войск из региона на фоне турецкой военной операции против курдов, союзников Вашингтона по коалиции.

Напомним, Военно-воздушные силы международной антитеррористической коалиции в Сирии, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли 16 октября удар по своих складах боеприпасов, оставшихся после отведения войск.