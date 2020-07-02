Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за автономии Гонконга

Сенат Соединенных Штатов единогласно утвердил законопроект о санкциях против Китая. Такое решение было принято из-за принятия китайским правительством закона о национальной безопасности Гонконга.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предусматривает введение санкций против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием закона о национальной безопасности Гонконга.

Накануне законопроект прошел Палату представителей Конгресса США без возражений. Документ направлен в Белый дом на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что принятый Китаем закон о нацбезопасности Гонконга является "предательством".

Кроме того, Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга, который фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.