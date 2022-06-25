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Конгресс США готовится признать геноцидом войну России в Украине

Фото: Конгресс США готовит резолюцию о геноциде (aoc gov)
Автор: Сергей Новиков

Американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, которая признает российские военные преступления в Украине геноцидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Сообщается, что накануне группа американских законодателей представила проект резолюции. В нем утверждается, что неизбирательные убийства мирных украинцев, удары по роддомам и больницам, а также депортация сотен тысяч человек в Россию соответствуют критериям геноцида, изложенным в соответствующей Конвенции ООН.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий России и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден охарактеризовал военные преступления России в Украине как акт геноцида. Его замечания поддержали премьер-министры Канады и Великобритании, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц отказались использовать этот термин.

Кроме того, в Белом доме заявляли, что Россия заранее планировала массовые убийства в Украине.

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