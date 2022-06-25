Конгресс США готовится признать геноцидом войну России в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy .

Сообщается, что накануне группа американских законодателей представила проект резолюции. В нем утверждается, что неизбирательные убийства мирных украинцев, удары по роддомам и больницам, а также депортация сотен тысяч человек в Россию соответствуют критериям геноцида, изложенным в соответствующей Конвенции ООН.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий России и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.