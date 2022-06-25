Конгрес США готується визнати геноцидом війну Росії в Україні

Американський Конгрес підготував двопартійну резолюцію, яка визнає російські військові злочини в Україні геноцидом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
Повідомляється, що напередодні група американських законодавців представила проект резолюції. У ньому стверджується, що невибіркові вбивства мирних українців, удари по пологових будинках і лікарнях, а також депортація сотень тисяч людей до Росії відповідають критеріям геноциду, викладеним у відповідній Конвенції ООН.
Видання зазначає, що резолюція не має обов'язкової юридичної сили, проте є сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу з надання постійної підтримки Україні.
Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден охарактеризував військові злочини Росії в Україні як акт геноциду. Його зауваження підтримали прем'єр-міністри Канади і Великобританії, в той час як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовилися використовувати цей термін.
Крім того, в Білому домі заявляли, що Росія заздалегідь планувала масові вбивства в Україні.
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