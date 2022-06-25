Конгрес США готується визнати геноцидом війну Росії в Україні

Американський Конгрес підготував двопартійну резолюцію, яка визнає російські військові злочини в Україні геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Повідомляється, що напередодні група американських законодавців представила проект резолюції. У ньому стверджується, що невибіркові вбивства мирних українців, удари по пологових будинках і лікарнях, а також депортація сотень тисяч людей до Росії відповідають критеріям геноциду, викладеним у відповідній Конвенції ООН. Видання зазначає, що резолюція не має обов'язкової юридичної сили, проте є сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу з надання постійної підтримки Україні.