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Конгресс США готов одобрить запрос Байдена на поддержку Украины

Конгресс США (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Конгресс США готов одобрить запросы президента Джо Байдена о выделении33 млрд долларов для помощи Украине, а также о привлечении чиновников и олигархов России к ответственности за развязанную против Украины войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку", - прокомментировала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси перспективы принятия Конгрессом инициатив, объявленных в четверг президентом Байденом.

Она также подчеркнула, что Конгресс сейчас работает над решением многих важных вопросов. По ее словам, Соединенные Штаты готовы выделять помощь в таких объемах, которые необходимы Украине, в том числе в сфере обороны, экономики и гуманитарных потребностей. По ее словам, эти вопросы были предметом обсуждений на прошлой неделе в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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