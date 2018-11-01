КОНГРЕСС RETAIL EXPO 2018 СОБЕРЕТ В КИЕВЕ БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ

7 ноября в Киеве пройдет масштабное событие, посвященное управлению розничным бизнесом, — Конгресс Retail Expo-2018.
В программе — три потока мощного практического контента, мотивирующие доклады и мастер-классы экспертов розничного рынка, откровенные ток-шоу и дискуссии с лидерами индустрии, выставка решений и технологий для ритейла, Церемония награждения победителей Премии Best Retail Project 2018, афтепати.
Конгресс открывает дискуссия, посвященная глобальным вопросам построения эффективного розничного бизнеса: как понять современного потребителя и стать компанией №1 на рынке? Какие форматы магазинов и ТРЦ умирают, и как строить новый ритейл? На каких принципах и технологиях строить бизнес, который сможет догнать "монстров" интернет- и офлайн-ритейла?
Спикерами дискуссии будут:
Далее программа распределяется на три параллельных поток, каждый из которых имеет индивидуальную тематику. Так, первый — посвящен эффективному управлению бизнесом в условиях растущей конкуренции; второй — о современных правилах успешных продаж для операционных директоров, управляющих магазинами и продавцов нового сервисного поколения; третий — для тех, кто хочет раз и навсегда разобраться и начать применять smart-технологии в бизнесе.
Конгресс Retail Expo-2018 соберет более 500 участников, 80% которых — представители розничного бизнеса.
Завершающей частью конгресса станет награждение лучших ритейл-компаний и ТРЦ года по результатам b2b Премии Best Retail Project.
По вопросам участия в Конгрессе Retail Expo-2018: www.retailexpo.com.ua
Стоимость участия:
1800 грн — для представителей ритейла и ТРЦ
5000 грн — для поставщиков услуг и решений
Скидка 10% по промокоду для всех участников.
Чтобы воспользоваться скидкой, введите промокод RBK-311018 при заполнении формы регистрации на сайте www.retailexpo.com.ua.