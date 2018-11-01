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КОНГРЕСС RETAIL EXPO 2018 СОБЕРЕТ В КИЕВЕ БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ

Новости » Новости компаний    01.11.2018 - 10:28

7 ноября в Киеве пройдет масштабное событие, посвященное управлению розничным бизнесом, — Конгресс Retail Expo-2018.

В программе — три потока мощного практического контента, мотивирующие доклады и мастер-классы экспертов розничного рынка, откровенные ток-шоу и дискуссии с лидерами индустрии, выставка решений и технологий для ритейла, Церемония награждения победителей Премии Best Retail Project 2018, афтепати.

Конгресс открывает дискуссия, посвященная глобальным вопросам построения эффективного розничного бизнеса: как понять современного потребителя и стать компанией №1 на рынке? Какие форматы магазинов и ТРЦ умирают, и как строить новый ритейл? На каких принципах и технологиях строить бизнес, который сможет догнать "монстров" интернет- и офлайн-ритейла?

Спикерами дискуссии будут:

  • Томаш ВРОБЛЕВСКИ, CEO Watsons Ukraine
  • Татьяна АБРАМОВА, CЕО компании RITO
  • Анна КОРЯГИНА, Коммерческий директор CEETRUS Ukraine
  • Дмитрий ЕРМОЛЕНКО, Соучредитель и СЕО компании ZEEBRA (сеть магазинов Butlers)
  • Константин КОСТУР, Член совета директоров сети Будинок іграшок
  • Ануш ТОВМАСЯН, CEO группы компаний Empair (сети корейской косметики Isei и Beyond)
  • Юлия ВАНЧЕНКО, Директор ТРЦ SkyMall
  • Алексей БАРЫШНИКОВ, Собственник Shiko Trading House
  • Леонид ПОГРЕБНЯК, Генеральный директор сети Срібна країна
  • Ирина БУКУР, Основательница сети IreneBukur.

Далее программа распределяется на три параллельных поток, каждый из которых имеет индивидуальную тематику. Так, первый посвящен эффективному управлению бизнесом в условиях растущей конкуренции; второй — о современных правилах успешных продаж для операционных директоров, управляющих магазинами и продавцов нового сервисного поколения; третий — для тех, кто хочет раз и навсегда разобраться и начать применять smart-технологии в бизнесе.

Конгресс Retail Expo-2018 соберет более 500 участников, 80% которых — представители розничного бизнеса.

Завершающей частью конгресса станет награждение лучших ритейл-компаний и ТРЦ года по результатам b2b Премии Best Retail Project.

По вопросам участия в Конгрессе Retail Expo-2018: www.retailexpo.com.ua

Стоимость участия:

1800 грн — для представителей ритейла и ТРЦ

5000 грн — для поставщиков услуг и решений

Скидка 10% по промокоду для всех участников.

Чтобы воспользоваться скидкой, введите промокод RBK-311018 при заполнении формы регистрации на сайте www.retailexpo.com.ua.

КОНГРЕСС RETAIL EXPO 2018 СОБЕРЕТ В КИЕВЕ БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ

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