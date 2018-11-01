КОНГРЕСС RETAIL EXPO 2018 СОБЕРЕТ В КИЕВЕ БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ

7 ноября в Киеве пройдет масштабное событие, посвященное управлению розничным бизнесом, — Конгресс Retail Expo-2018.

В программе — три потока мощного практического контента, мотивирующие доклады и мастер-классы экспертов розничного рынка, откровенные ток-шоу и дискуссии с лидерами индустрии, выставка решений и технологий для ритейла, Церемония награждения победителей Премии Best Retail Project 2018, афтепати.

Конгресс открывает дискуссия, посвященная глобальным вопросам построения эффективного розничного бизнеса: как понять современного потребителя и стать компанией №1 на рынке? Какие форматы магазинов и ТРЦ умирают, и как строить новый ритейл? На каких принципах и технологиях строить бизнес, который сможет догнать "монстров" интернет- и офлайн-ритейла?

Спикерами дискуссии будут:

Томаш ВРОБЛЕВСКИ, CEO Watsons Ukraine

Татьяна АБРАМОВА, CЕО компании RITO

Анна КОРЯГИНА, Коммерческий директор CEETRUS Ukraine

Дмитрий ЕРМОЛЕНКО, Соучредитель и СЕО компании ZEEBRA (сеть магазинов Butlers)

Константин КОСТУР, Член совета директоров сети Будинок іграшок

Ануш ТОВМАСЯН, CEO группы компаний Empair (сети корейской косметики Isei и Beyond)

Юлия ВАНЧЕНКО, Директор ТРЦ SkyMall

Алексей БАРЫШНИКОВ, Собственник Shiko Trading House

Леонид ПОГРЕБНЯК, Генеральный директор сети Срібна країна

Ирина БУКУР, Основательница сети IreneBukur.

Далее программа распределяется на три параллельных поток, каждый из которых имеет индивидуальную тематику. Так, первый — посвящен эффективному управлению бизнесом в условиях растущей конкуренции; второй — о современных правилах успешных продаж для операционных директоров, управляющих магазинами и продавцов нового сервисного поколения; третий — для тех, кто хочет раз и навсегда разобраться и начать применять smart-технологии в бизнесе.

Конгресс Retail Expo-2018 соберет более 500 участников, 80% которых — представители розничного бизнеса.

Завершающей частью конгресса станет награждение лучших ритейл-компаний и ТРЦ года по результатам b2b Премии Best Retail Project.

По вопросам участия в Конгрессе Retail Expo-2018: www.retailexpo.com.ua

Стоимость участия:

1800 грн — для представителей ритейла и ТРЦ

5000 грн — для поставщиков услуг и решений

Скидка 10% по промокоду для всех участников.

Чтобы воспользоваться скидкой, введите промокод RBK-311018 при заполнении формы регистрации на сайте www.retailexpo.com.ua.