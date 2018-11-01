КОНГРЕС RETAIL EXPO 2018 ЗБЕРЕ В КИЄВІ ПОНАД 500 УЧАСНИКІВ

7 листопада в Києві відбудеться масштабний захід, присвячений управлінню роздрібним бізнесом, — конгрес Retail Expo-2018.

У програмі — три потоки потужного практичного контенту, мотивуючі доповіді та майстер-класи експертів ринку ритейлу, відверті ток-шоу і дискусії з лідерами індустрії, виставка технологій для рітейлу, Церемонія нагородження переможців Премії Best Retail Project 2018, афтепаті.

Конгрес відкриває дискусія, присвячена глобальним питанням побудови ефективного роздрібного бізнесу: як зрозуміти сучасного споживача і стати компанією №1 на ринку? Які формати магазинів і ТРЦ вмирають, та як будувати новий ритейл? Які технології допоможуть бізнесу наздогнати "монстрів" інтернет- і офлайн-ритейлу?

Серед учасників дискусії:

Томаш ВРОБЛЕВСЬКИ, CEO Watsons Ukraine

Тетяна АБРАМОВА, CЕО компанії RITO

Ганна КОРЯГИНА, Комерційна директорка CEETRUS Ukraine

Дмитро ЄРМОЛЕНКО, Співзасновник і СЕО компанії ZEEBRA (мережа магазинів Butlers)

Костянтин КОСТУР, Член ради директорів мережі Будинок іграшок

Ануш ТОВМАСЯН, CEO групи компаній Empair (мережі корейскої косметики Isei та Beyond)

Юлія ВАНЧЕНКО, Директорка ТРЦ SkyMall

Олексій БАРИШНИКОВ, Власник Shiko Trading House

Леонід ПОГРЕБНЯК, Генеральний директор мережі Срібна країна

Ірина БУКУР, Засновниця сети IreneBukur.

Далі програма розподіляється на три паралельні потоки, кожен з яких має індивідуальну тематику. Так, перший — присвячений ефективному управлінню бізнесом в умовах зростаючої конкуренції; другий — сучасним правилам успішних продажів для операційних директорів, керівників магазинів і продавців нового сервісного покоління; третій — для тих, хто хоче раз і назавжди розібратися і почати застосовувати smart-технології в бізнесі.

Конгрес Retail Expo-2018 збере понад 500 учасників, 80% з яких — представники роздрібного бізнесу.

Завершальною частиною конгресу стане нагородження кращих ритейл-компаній і ТРЦ року за результатами b2b Премії Best Retail Project.

З питань участі в Конгресі Retail Expo-2018: www.retailexpo.com.ua

Вартість участі:

1800 грн — для представників роздрібного бізнесу і торговельних центрів

5000 грн — для сервісних компаній

Знижка 10% за промокодом для всіх учасників.

Щоб скористатися знижкою, введіть промокод RBK-311018 у відповідне поле реєстраційної форми на сайті www.retailexpo.com.ua.