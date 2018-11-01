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КОНГРЕС RETAIL EXPO 2018 ЗБЕРЕ В КИЄВІ ПОНАД 500 УЧАСНИКІВ

Новини » Новини компаній    01.11.2018 - 10:28

7 листопада в Києві відбудеться масштабний захід, присвячений управлінню роздрібним бізнесом, — конгрес Retail Expo-2018.

У програмі — три потоки потужного практичного контенту, мотивуючі доповіді та майстер-класи експертів ринку ритейлу, відверті ток-шоу і дискусії з лідерами індустрії, виставка технологій для рітейлу, Церемонія нагородження переможців Премії Best Retail Project 2018, афтепаті.

Конгрес відкриває дискусія, присвячена глобальним питанням побудови ефективного роздрібного бізнесу: як зрозуміти сучасного споживача і стати компанією №1 на ринку? Які формати магазинів і ТРЦ вмирають, та як будувати новий ритейл? Які технології допоможуть бізнесу наздогнати "монстрів" інтернет- і офлайн-ритейлу?

Серед учасників дискусії:

  • Томаш ВРОБЛЕВСЬКИ, CEO Watsons Ukraine
  • Тетяна АБРАМОВА, CЕО компанії RITO
  • Ганна КОРЯГИНА, Комерційна директорка CEETRUS Ukraine
  • Дмитро ЄРМОЛЕНКО, Співзасновник і СЕО компанії ZEEBRA (мережа магазинів Butlers)
  • Костянтин КОСТУР, Член ради директорів мережі Будинок іграшок
  • Ануш ТОВМАСЯН, CEO групи компаній Empair (мережі корейскої косметики Isei та Beyond)
  • Юлія ВАНЧЕНКО, Директорка ТРЦ SkyMall
  • Олексій БАРИШНИКОВ, Власник Shiko Trading House
  • Леонід ПОГРЕБНЯК, Генеральний директор мережі Срібна країна
  • Ірина БУКУР, Засновниця сети IreneBukur.

Далі програма розподіляється на три паралельні потоки, кожен з яких має індивідуальну тематику. Так, перший — присвячений ефективному управлінню бізнесом в умовах зростаючої конкуренції; другий — сучасним правилам успішних продажів для операційних директорів, керівників магазинів і продавців нового сервісного покоління; третій — для тих, хто хоче раз і назавжди розібратися і почати застосовувати smart-технології в бізнесі.

Конгрес Retail Expo-2018 збере понад 500 учасників, 80% з яких — представники роздрібного бізнесу.

Завершальною частиною конгресу стане нагородження кращих ритейл-компаній і ТРЦ року за результатами b2b Премії Best Retail Project.

З питань участі в Конгресі Retail Expo-2018: www.retailexpo.com.ua

Вартість участі:

1800 грн — для представників роздрібного бізнесу і торговельних центрів

5000 грн — для сервісних компаній

Знижка 10% за промокодом для всіх учасників.

Щоб скористатися знижкою, введіть промокод RBK-311018 у відповідне поле реєстраційної форми на сайті www.retailexpo.com.ua.КОНГРЕС RETAIL EXPO 2018 ЗБЕРЕ В КИЄВІ ПОНАД 500 УЧАСНИКІВ

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