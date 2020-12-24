Конгресс намерен преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа, наложенного на оборонный бюджет. Заседание запланировано на 28 декабря.

Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Обеспеченная Конгрессом поддержка законопроекта позволяет обойти президентское вето. 9 декабря за него проголосовали 300 депутатов из 438 членов палаты.

В своем заявлении Пелоси назвала решение Трампа наложить вето "актом поразительного безрассудства", который ставит под угрозу безопасность и войска страны.

"Вето президента лишает нашу страну и союзников инструментов для защиты глобальной безопасности, в том числе кибербезопасности. Вето Трампа нарушает наши национальные ценности", - отмечает спикер Палаты представителей.

Ранее в среду Трамп заблокировал проект одобренного Конгрессом Соединенных Штатов военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

Напомним, накануне Трамп подписал временный бюджет США, чтобы предотвратить шатдаун после наложения вето на военный бюджет на 2021 год. Американский президент продлил финансирование правительства США до 28 декабря.

Кроме того, Трамп не подписал документ о выделении 900 миллиардов долларов на поддержку экономики во время пандемии коронавируса. Трампа не устроил предусмотрен Конгрессом размер помощи американцам.