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Конгрес має намір подолати вето Трампа на оборонний бюджет

Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу США проголосує за подолання вето президента Дональда Трампа, накладеного на оборонний бюджет. Засідання заплановано на 28 грудня.

Про це йдеться в заяві спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Забезпечена Конгресом підтримка законопроєкту дозволяє обійти президентське вето. 9 грудня за нього проголосували 300 депутатів з 438 членів палати.

У своїй заяві Пелосі назвала рішення Трампа накласти вето "актом разючої нерозсудливості", який ставить під загрозу безпеку і війська країни.

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"Вето президента позбавляє нашу країну і союзників інструментів для захисту глобальної безпеки, в тому числі кібербезпеки. Вето Трампа порушує наші національні цінності", - зазначає спікер Палати представників.

Раніше в середу Трамп заблокував проєкт схваленого Конгресом Сполучених Штатів військового бюджету на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня).

Нагадаємо, напередодні Трамп підписав тимчасовий бюджет США, щоб запобігти шатдаун після накладення вето на військовий бюджет на 2021 рік. Американський президент продовжив фінансування уряду США до 28 грудня.

Крім того, Трамп не підписав документ про виділення 900 мільярдів доларів на підтримку економіки під час пандемії коронавірусу. Трампа не влаштував передбачений Конгресом розмір допомоги американцям.

Прогноз погоди
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Новини України ветоДональд Трамп