Конгресс хочет запретить Штатам выходить из договора об открытом небе

Комитет палаты представителей конгресса по вооруженным силам собирается запретить США выходить, приостанавливать или разрывать договор об открытом небе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Покидать Договор, в рамках которого проводятся наблюдательные полеты, собираются запретить демократы, которые получили большинство в Конгрессе. До этого республиканцы обвиняли Россию в нарушении договора об открытом небе и допускали выход из соглашения.

В законопроекте предлагается все же оставить возможность для выхода США из договора в том случае, если главы Пентагона и Госдепа вместе обвинят Россию в нарушении договора, а все страны-подписанты с этим согласятся.

В комитете считают, что для максимально эффективного использования договора, США нужно модернизировать свои самолеты и сенсоры, поскольку сейчас американцы проводят наблюдательные полеты над Россией на технике времен 1960-х годов. Устаревшие самолеты плохо подходят для экстремальных условий эксплуатации.

Комитет конгресса предлагает решительно отвечать на нарушение положений договора со стороны России, но отмечает, что США должны придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств. Конгрессмены отметили, что договор можно использовать во время кризисов и напомнили, что США провели полеты над Украиной после атаки в Керченском проливе украинских кораблей и захвата моряков ВМС Украины.

Напомним, в марте 2019 российский военный самолет совершил наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами на западе США в рамках реализации международного договора по открытому небу.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, сейчас его участниками является 34 страны, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку.