Конгресмени закликали владу розсекретити інформацію про можливий злом пошти штабу Трампа

Наразі двоє членів Палати представників від Демократичної партії, які працювали в комітетах з розвідки та безпеки, закликали представників влади провести брифінги та розсекретити інформацію, пов’язану з можливим іноземним втручанням у вибори.

Заява передвиборчого штабу Трампа була зроблена після того, як він отримав запит від ЗМІ щодо документу внутрішньої перевірки кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса, який був надісланий редакції.

Представники влади США не підтвердили, що електронну пошту штабу дійсно було зламано. Команда Трампа також не надала відповідних доказів.