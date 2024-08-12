UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конгресмени закликали владу розсекретити інформацію про можливий злом пошти штабу Трампа

Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Аналітики та експерти з розвідки попередили в неділю, що іноземні держави можуть намагатися зірвати президентські вибори в США після того, як представники команди кандидата Дональда Трампа заявили про злам їхніх систем електронної пошти хакерами, які працюють на Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Наразі двоє членів Палати представників від Демократичної партії, які працювали в комітетах з розвідки та безпеки, закликали представників влади провести брифінги та розсекретити інформацію, пов’язану з можливим іноземним втручанням у вибори.

Заява передвиборчого штабу Трампа була зроблена після того, як він отримав запит від ЗМІ щодо документу внутрішньої перевірки кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса, який був надісланий редакції.

Представники влади США не підтвердили, що електронну пошту штабу дійсно було зламано. Команда Трампа також не надала відповідних доказів.

 

Нагадаємо, передвиборний штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа заявив, що їхні комп'ютери були зламані.

Як повідомляється, штаб припустив, що до крадіжки та поширенню конфіденційних внутрішніх документів причетні іранські діячі. Команда не надала жодних конкретних доказів, але ця заява з'явилась наступного дня після звіту Microsoft. У ньому докладно описувалися спроби іноземних агентів втрутитися у передвиборчу кампанію 2024 року у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп