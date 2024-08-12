Конгрессмены призвали власти рассекретить информацию о возможном взломе почты штаба Трампа

В настоящее время два члена Палаты представителей от Демократической партии, работавшие в комитетах по разведке и безопасности, призвали представителей власти провести брифинги и рассекретить информацию, связанную с возможным иностранным вмешательством в выборы.

Заявление предвыборного штаба Трампа было сделано после того, как он получил запрос от СМИ по поводу документа внутренней проверки кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса, который был прислан редакции.

Представители властей США не подтвердили, что электронная почта штаба действительно была взломана. Команда Трампа также не предоставила соответствующих доказательств.