Конгресмени, які відповідають за розвідку, побували на місці атак дронів у Києві

Троє конгресменів, які входять до складу Комітету з розвідки Палати представників, у п'ятницю зустрілися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Це перший візит до Києва делегації Конгресу більш ніж за місяць і перший з того часу, як Росія розпочала кампанію повітряних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у столиці та інших великих містах України.

Стоячи неподалік місця недавньої атаки безпілотника по електростанції в Києві, глава делегації конгресмен Джим Хаймс заявив, що мета візиту - демонстрація солідарності з Україною, яка бореться за демократію.

"Нам усім здавалося справді важливим бути тут у складі двопартійної делегації, щоб зробити безпомилкову заяву, що народ та уряд США підтримують народ та уряд України", - заявив демократ Хаймс.

Відповідаючи на запитання, чи може якось змінитись формат американської допомоги у випадку, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників за підсумками проміжних виборів у листопаді, республіканський конгресмен Майк Тернер заявив, що Україна має потужну двопартійну підтримку, і вона продовжуватиметься.

Українські військові вважають ключовим завданням зміцнення ППО. Президент Володимир Зеленський звернувся до американської делегації за допомогою у створенні повітряного щита над країною.

Майк Тернер заявив, що постачання американської зброї Україні та надання їй розвідданих змінюватимуться зі зміною характеру загроз.

"Ми розглядаємо як передачу коштів ППО, так і можливість ураження окремих безпілотників. Але нам потрібно добиватися цього разом", - сказав він.

Раніше Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний запевнив у ефективності роботи ППО та ПРО.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ нагадав США про актуальні потреби України, серед яких не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

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