Конгресмени хочуть змістити з посади спікера Палати представників Маккарті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що Палата представників не змогла відкласти або заблокувати спробу члена Палати представників Метта Гетца змістити з посади спікера Кевіна Маккарті.

Голосування становило 208 проти 218, при цьому 11 республіканців проголосували проти пропозиції про винесення цього рішення.

CNN зазначає, що це відкриває шлях до голосування щодо зміщення Маккарті з посади спікера Палати представників.

Дебати про зміщення Маккарті стартували

Видання уточнює, що законодавці США почали годинні дебати з приводу пропозиції про зміщення спікера Маккарті.

Для успіху цієї пропозиції потрібна більшість голосів, і вона витіснить Маккарті з його керівної посади.

Що кажуть члени Палати представників

Член палати представників від Республіканської партії Грег Мерфі сказав, що Кевін Маккарті має боротися за збереження свого спікера стільки, скільки буде потрібно, і назвав пропозицію Гетца про зміщення "дурним жестом".

Член Республіканської партії Метт Гетц, який очолює кампанію зі зміщення спікера Палати представників Кевіна Маккарті, заявив, що його керівництво "було хаотичним".

"Хаос - це спікер Маккарті. Хаос - це той, кому ми не можемо довіряти на слово", - заявив він.

Гетц сказав, що єдине, що об'єднує Білий дім, демократів із Палати представників і фракцію консерваторів-республіканців, це те, що вони не можуть покладатися на Маккарті.

"Кевін Маккарті в той чи інший момент сказав усім нам щось, чого він насправді не мав на увазі і ніколи не мав наміру виправдати", - сказав Гетц.

Член палати представників від Республіканської партії Ден Креншоу сказав, що відчуває почуття "втоми", коли його попросили відреагувати на те, що прихильники жорсткої лінії приєдналися до демократів, аби примусити проголосувати за відсторонення члена Палати представників Кевіна Маккарті з посади спікера.

Що робить Маккарті

CNN пише, що спікер Палати представників Кевін Маккарті мовчки сидить у другому ряді, поки члени Палати представників обговорюють, чи слід його відсторонити. Він ні з ким не розмовляє і дивиться у свій телефон.

Що цьому передувало

Раніше The Washington Post повідомляло, що група ультраправих республіканців Палати представників Конгресу США готує спробу усунути Кевіна Маккарті з посади спікера.

Зазначається, що пропонується обрати новим спікером Палати представників Тома Еммера, нібито він краще розуміє їхні проблеми і зможе краще досягти консервативного порядку денного.

Однак сам Еммер заявив про свою незацікавленість у посаді.

Частина членів Республіканської партії наголосили, що усунення Маккарті "неминуче" і "невідворотне", і вони розраховують на правильний час, щоб спробувати зробити це.