Конгресмен США: Україна повинна якнайшвидше отримати допомогу, аби уникнути небезпеки

Сполучені Штати Америки повинні схвалити нову допомогу Україні протягом тижнів, а не місяців. Інакше, Київ може опинитись в небезпечному становищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмена від Демократичної партії Адама Сміта на саміті Politico Defense .

Сміт закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні в листопаді чи в грудні.

"Київ може втриматися, але його позиція буде не така сильна. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни", - заявив конгресмен.

Зокрема він відзначив, що не згоден з республіканцями, які пов'язують допомогу Україні із забезпеченням безпеки південного кордону Штатів. За його словами це "не має жодного сенсу".

"Основна причина тут у тому, що Трамп (Дональд Трамп, колишній президент США, - ред.) вирішив, що йому не подобається Україна. У вас є багато республіканців, яких я знаю, знаю, в їхніх серцях і умах — вони підтримують Україну, але як вони справляються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками?", - відзначив Сміт.

Допомога США Україні

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включав нового фінансування допомоги Україні. Ініціативу про допомогу нашій країні вирішили розглядати окремо.

Після цього чинний голова Білого дому Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів, серед яких 60 млрд доларів направити Україні. Зокрема пакет передбачав й допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента США зіткнулася зі спротивом у Палаті представників, де новий речник Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Останні зробив окремий пакет допомоги Ізраїлю на розгляд Палати, втім в Сенаті не захотіли навіть розглядати таку ініціативу.