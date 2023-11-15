Конгрессмен США: Украина должна как можно быстрее получить помощь, чтобы избежать опасности

Соединенные Штаты Америки должны одобрить новую помощь Украине в течение недель, а не месяцев. Иначе, Киев может оказаться в опасном положении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена от Демократической партии Адама Смита на саммите Politico Defense .

Смит призвал Конгресс принять помощь Украине в ноябре или в декабре.

"Киев может удержаться, но его позиция будет не так сильна. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки", - заявил конгрессмен.

В частности он отметил, что не согласен с республиканцами, которые связывают помощь Украине с обеспечением безопасности южной границы Штатов. По его словам это "не имеет никакого смысла".

"Основная причина здесь в том, что Трамп (Дональд Трамп, бывший президент США, - ред.) решил, что ему не нравится Украина. У вас есть много республиканцев, которых я знаю, знаю, в их сердцах и умах - они поддерживают Украину, но как они справляются с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?", - отметил Смит.

Помощь США Украине

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, который не включал нового финансирования помощи Украине. Инициативу о помощи нашей стране решили рассматривать отдельно.

После этого действующий глава Белого дома Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, среди которых 60 млрд долларов направить Украине. В частности пакет предусматривал и помощь Израилю.

Инициатива президента США столкнулась с сопротивлением в Палате представителей, где новый представитель Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Последние сделал отдельный пакет помощи Израилю на рассмотрение Палаты, впрочем в Сенате не захотели даже рассматривать такую инициативу.