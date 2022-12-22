У Конгресі США вивісили прапор України від оборонців Бахмуту (відео)

Володимир Зеленський передав американським конгресменам прапор України з Бахмуту під час візиту до США 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України в Конгресі США.

"Я був у Бахмуті вчора. Наші герої дали мені прапор. Бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам... Цей прапор є символом нашої перемоги. Тому що у цій війні ми стоїмо, ми переможемо. Тому що ми об'єднані. Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент наприкінці виступу.

Після чого він дістав з-під трибуни стяг з підписами воїнів, який він передав спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і віцепрезиденту США Камалі Гарріс. Далі стяг розвернули під загальні оплески.

Натомість від Конгресу український президент отримав американський прапор, як символ візиту до США.