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У Конгресі США вивісили прапор України від оборонців Бахмуту (відео)

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США, Четвер 22 грудня 2022 03:37
У Конгресі США вивісили прапор України від оборонців Бахмуту (відео) Володимир Зеленський передав Конгресу прапор з Бахмуту (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський передав американським конгресменам прапор України з Бахмуту під час візиту до США 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України в Конгресі США.

"Я був у Бахмуті вчора. Наші герої дали мені прапор. Бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам... Цей прапор є символом нашої перемоги. Тому що у цій війні ми стоїмо, ми переможемо. Тому що ми об'єднані. Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент наприкінці виступу.

Після чого він дістав з-під трибуни стяг з підписами воїнів, який він передав спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і віцепрезиденту США Камалі Гарріс. Далі стяг розвернули під загальні оплески.

Натомість від Конгресу український президент отримав американський прапор, як символ візиту до США.

Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна в Україні далі. Тому Україні потрібна військова допомога США, зокрема, системи ППО Patriot.

Нагадаємо, що 21 грудня Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом в Білому домі.

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