В Конгресі США сьогодні будуть голосувати за допомогу Україні: чого чекати

Під час підготовки матеріалу використовувались текст законопроекту Майка Джонсона, заява посла України в США Оксани Маркарової, статті Politico, The Hill, The New York Times, The Washington Post, Axios.

Історія питання

Епопея з виділенням Україні американської допомоги триває вже півроку. Від початку президент Джо Байден вніс до Конгресу законопроект, в якому український пакет допомоги був об'єднаний з допомогою Ізраїлю і Тайваню. Також, для задоволення інтересів республіканців, які мають більшість у Палаті представників, туди було додані норми, які передбачали боротьбу з нелегальною міграцією.

Однак, на думку республіканців, запропоновані норми не вирішували проблему з масовим проникненням мігрантів через американо-мексиканський кордон. Тема кордону стала каменем спотикання, через який допомога Україні забуксувала на кілька місяців.

Зрештою, в лютому підконтрольний демократам Сенат проголосував інший законопроект, де об'єднувалась допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню, а тема кордону не піднімалась взагалі.

Республіканці зустріли його вороже, спікер Палати представників Майк Джонсон одразу заявив, що не буде ставити його на голосування.

Серйозним поштовхом стала атака Ірану на Ізраїль в ніч з 13 на 14 квітня. Це актуалізувало саму ідею про те, що США повинні допомогати своїм союзникам.

Зрештою, вже увечері 15 квітня спікер Джонсон оголосив про внесення пакету законопроектів, окремо щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також широкого кола інших питань, пов'язаних з нацбезпекою США, від санкцій щодо Ірану до заборони TikTok і конфіскації російських активів. А тему зміцнення кордону з Мексикою було винесено в окремий проект.

Ключовий момент – в частині безпекової допомоги цей пакет був майже ідентичним тому, який ще у лютому ухвалив Сенат. Тож застереження з боку Білого дому та демократів у Конгресі було знято, і вони погодились на такий варіант.

Інша важлива деталь – фінансову допомогу Україні буде виділено не безповоротно, а в кредит (хоча й з можливістю його повного списання у майбутньому). На такому підході наполягав екс-президент США Дональд Трамп, і її включення до законопроекту зняло перестороги у багатьох його прихильників у Конгресі.

Але не у всіх – так, ультрарадикальна трампістка Марджорі Тейлор Грін заявила, що буде піднімати питання про відставку Джонсона, який "просуває порядок денний Демократичної партії". Втім, Джонсона майже напевно врятують від відставки ті ж демократи – фактично в обмін на рішення спікера зрештою винести допомогу Україні на розгляд Палати представників.

Для України найважливіше те, що усі питання щодо спікерства Джонсона будуть вирішуватись вже після того, як Палата представників проголосує за допомогу Україні.

Володимир Зеленський та Майк Джонсон (фото: president.gov.ua)

Що в українському пакеті

Як йдеться в "українському" законопроекті Джонсона, на допомогу Україні та пов’язані з нею витрати передбачається 60,84 мільярда доларів. Справедливо відзначити, що понад третина цих коштів (23,2 млрд) фактично залишаться в США, оскільки будуть витрачені на поповнення американських озброєнь та запасів, які були передані Україні.

Решта передбачених законопроектом коштів розподілять наступним чином: 13,8 млрд піде на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України, 11,3 млрд витратять на поточні військові операції США в Європі, а ще 26 млн піде на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Це не всі кошти, які отримає Україна в рамках ініціативи Джонсона. Законопроектом також передбачена пряма фінансова допомога українському бюджету на 7,85 млрд доларів. Але є нюанс – це буде кредит.

Проте, тут не все так однозначно. Річ у тім, що законопроект, запропонований Джонсоном, також передбачає можливість списання цього кредиту за рішенням президента, але аж після 5 листопада – тоді в Штатах мають відбутися вибори. Тож те, хто буде ухвалювати рішення про списання, буде прямо залежати від результатів голосування американців.

У разі переобрання Байдена на другий термін, українцям щодо списання кредиту навряд чи доведеться хвилюватися. Інша справа - Трамп, який має доволі високі шанси повернутися в президентське крісло і неодноразово говорив про те, що допомога Україні не повинна бути "подарунком". Але, звісно ж, все завжди може змінитися.

Ба більше, Джонсон у своєму законопроекті передбачив заборону українському уряду використовувати ці кошти на виплати пенсій.

Ще одним цікавим моментом в законопроекті є зобов’язання президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але в цьому питанні у Байдена є "шпаринка". Як йдеться в тексті документа, президент може відмовитися від передачі ATACMS, якщо передача зашкодить національним інтересам США.

Про відмову Байден буде змушений офіційно повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників. Частина цих комітетів контролюється республіканцями, а отже навряд чи вони триматимуть відмову президента-демократа в таємниці. Коротко кажучи – відмова давати українцям ATACMS може ударити по рейтингу Байдена.

В іншому своєму законопроекту – про питання нацбезпеки США – Джонсон передбачив ухвалення так званого закону про REPO, який дозволяє президенту США передавати Україні заарештовані російські активи.

Як пояснювала посол України в США Оксана Маркарова, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому вказати кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Британії

Як очікується, цей законопроект дозволить Україні отримати до 8 млрд російських активів, арештованих в США.

Палата представників сьогодні проголосує за допомогу Україні (фото: Getty Images)

Чи є голоси та що далі

У четвер, 18 квітня, Палата представників проголосувала за регламент розгляду пакету зовнішньої допомоги. Рішення було ухвалено впевненою більшістю: 319 "за" і 94 "проти", його підтримали як республіканська, так і демократична фракції.

Це голосування було своєрідною перевіркою реальних настроїв серед конгресменів – і його результати засвядчили, що голоси за допомогу Україні наберуться із великим запасом.

Сьогодні Палата представників почне роботу о 16 годині за київським часом. Законопроект щодо допомоги Україні поки стоїть третім у черзі на розгляд. Серед усіх поданих поправок у сесійну залу будуть винесені лише чотири, на обговорення кожної передбачаєтсья 10 хвилин часу – тож "поправковий спам" не має особливо затягнути процес.

Вирішальні голосування за всі законопроекти мають відбутися о 20:00-20:30 за київським часом.

Однак на голосуванні Палати представників історія з виділенням допомоги Україні ще не завершиться. Остаточно їх матиме ще затвердити Сенат. Однак переважна більшість сенаторів підтримує і допомогу Україні, і інші проекти з безпекового пакету.

Зараз за графіком сенатори мають перерву у сесійній роботі, однак може бути скликано позачергове засідання вже на цих вихідних. Зрештою, з урахуванням регламентних норм, Сенат ухвалить остаточні рішення про виділення допомоги впродовж кількох наступних днів. А президент Байден, як очікується, підпише законопроекти буквально за пару годин після їх схвалення Сенатом.

У Білому домі пообіцяли, що поставки Україні зброї почнуться негайно після цього. За інформацією Politico, може йтися зокрема про артилерію і засоби ППО.