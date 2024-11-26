У Конгресі США назвали фінансовий центр "авторитарної осі" Китаю, Ірану, Росії та КНДР

Про це заявили глави Комітету Палати представників Конгресу США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З того часу, як в середині 2020 року Пекін ввів у Гонконгу закон про національну безпеку, місто "перетворилося з надійного світового фінансового центру на найважливішого гравця в авторитарній осі, що поглиблюється" Китаю, Ірану, Росії та Північної Кореї, йдеться в листі міністру фінансів Джанет Єллен.

Лист підписали голова комітету, представник Джон Муленаар із Мічигану, та головний демократ групи, Раджа Крішнамурті з Іллінойсу. Вони додали, що зрушення порушило питання про те, "чи є доречною давня політика США щодо Гонконгу, особливо щодо його фінансового та банківського сектору".

Відносини між Гонконгом та США погіршилися через придушення інакодумства, яке, за словами американських чиновників, підриває верховенство закону та демократичні права.

Американські законодавці активізували зусилля щодо покарання міста, хоча поки незрозуміло, чи принесуть ці зусилля плоди. .

Вибраний Дональдом Трампом кандидат на посаду держсекретаря Марко Рубіо заявив, що офіси є рупорами правлячої Комуністичної партії.

Центр фінансових злочинів

У своєму листі Муленаар та Крішнамурті заявили, що Гонконг став "світовим лідером" у таких незаконних діях, як:

Надання Росії доступу до заборонених західних технологій

Створення підставних компаній для придбання забороненої іранської нафти

Допомога в торгівлі золотом із Росії

Експлуатація судів, які ведуть незаконну торгівлю із Північною Кореєю.

У листі також цитуються дослідження, які показали, що близько 40% товарів, відправлених до Росії з Гонконгу минулого року, були включені до "загального списку високого пріоритету", який США та Європейський Союз використовують для забезпечення дотримання санкцій.

У листі йдеться, що до цих товарів входять "напівпровідники та інші технології, які найбільше потрібні Росії для війни в Україні".