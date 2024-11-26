В Конгрессе США назвали финансовый центр "авторитарной оси" Китая, Ирана, России и КНДР
Гонконг стал центром финансовых преступлений, поскольку Пекин ужесточил контроль над городом. Он используется для обхода санкций и финансирования войны России против Украины.
Об этом заявили главы Комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
С тех пор как в середине 2020 года Пекин ввел в Гонконге закон о национальной безопасности, город "превратился из надежного мирового финансового центра в важнейшего игрока в углубляющейся авторитарной оси" Китая, Ирана, России и Северной Кореи, говорится в письме министру финансов Джанет Йеллен.
Письмо подписали председатель комитета, представитель Джон Муленаар из Мичигана, и главный демократ группы, Раджа Кришнамурти из Иллинойса. Они добавили, что сдвиг поднял вопросы о том, "является ли уместной давняя политика США в отношении Гонконга, особенно в отношении его финансового и банковского сектора".
Отношения между Гонконгом и США ухудшились из-за подавления инакомыслия, которое, по словам американских чиновников, подрывает верховенство закона и демократические права.
Американские законодатели активизировали усилия по наказанию города, хотя пока неясно, принесут ли эти усилия плоды. В сентябре Палата представителей приняла законопроект, который может привести к закрытию экономических и торговых офисов города в США. Мера должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом, чтобы стать законом.
Выбранный Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио заявил, что офисы являются рупорами правящей Коммунистической партии.
Центр финансовых преступлений
В своем письме Муленаар и Кришнамурти заявили, что Гонконг стал "мировым лидером" в таких незаконных действиях, как:
- Предоставление России доступа к запрещенным западным технологиям
- Создание подставных компаний для покупки запрещенной иранской нефти
- Помощь в торговле золотом из России
- Эксплуатация судов, ведущих незаконную торговлю с Северной Кореей.
В письме также цитируются исследования, которые показали, что около 40% товаров, отправленных в Россию из Гонконга в прошлом году, были включены в "общий список высокого приоритета", который США и Европейский Союз используют для обеспечения соблюдения санкций.
В письме говорится, что в число этих товаров входят "полупроводники и другие технологии, которые больше всего нужны России для войны в Украине".
В июле тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил главу Гонконга Джона Ли принять меры, чтобы помешать России и ее компаниям использовать город для обхода санкций, введенных западными правительствами в связи с полномасштабным вторжением Москвы в 2022 году.
Правительство Гонконга в то время заявило, что применяет санкции Совета Безопасности ООН, но не дало прямого ответа на вопрос о том, помогло ли это Москве обойти торговые ограничения.
Государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США ввели вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают военным усилиям Москвы. Этот шаг ознаменовал собой ужесточение ограничений, которые государственные банки ввели как минимум с начала 2022 года.