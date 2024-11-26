В Конгрессе США назвали финансовый центр "авторитарной оси" Китая, Ирана, России и КНДР

Гонконг стал центром финансовых преступлений, поскольку Пекин ужесточил контроль над городом. Он используется для обхода санкций и финансирования войны России против Украины.

Об этом заявили главы Комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

С тех пор как в середине 2020 года Пекин ввел в Гонконге закон о национальной безопасности, город "превратился из надежного мирового финансового центра в важнейшего игрока в углубляющейся авторитарной оси" Китая, Ирана, России и Северной Кореи, говорится в письме министру финансов Джанет Йеллен.

Письмо подписали председатель комитета, представитель Джон Муленаар из Мичигана, и главный демократ группы, Раджа Кришнамурти из Иллинойса. Они добавили, что сдвиг поднял вопросы о том, "является ли уместной давняя политика США в отношении Гонконга, особенно в отношении его финансового и банковского сектора".

Отношения между Гонконгом и США ухудшились из-за подавления инакомыслия, которое, по словам американских чиновников, подрывает верховенство закона и демократические права.

Американские законодатели активизировали усилия по наказанию города, хотя пока неясно, принесут ли эти усилия плоды. В сентябре Палата представителей приняла законопроект, который может привести к закрытию экономических и торговых офисов города в США. Мера должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом, чтобы стать законом.

Выбранный Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио заявил, что офисы являются рупорами правящей Коммунистической партии.

Центр финансовых преступлений

В своем письме Муленаар и Кришнамурти заявили, что Гонконг стал "мировым лидером" в таких незаконных действиях, как:

Предоставление России доступа к запрещенным западным технологиям

Создание подставных компаний для покупки запрещенной иранской нефти

Помощь в торговле золотом из России

Эксплуатация судов, ведущих незаконную торговлю с Северной Кореей.

В письме также цитируются исследования, которые показали, что около 40% товаров, отправленных в Россию из Гонконга в прошлом году, были включены в "общий список высокого приоритета", который США и Европейский Союз используют для обеспечения соблюдения санкций.

В письме говорится, что в число этих товаров входят "полупроводники и другие технологии, которые больше всего нужны России для войны в Украине".