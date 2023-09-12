У Конгресі США анонсували початок процедури імпічменту Байдена

За словами Маккарті, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента США.

Спікер Палати представників сказав, що існують "серйозні та перевірені" звинувачення щодо поведінки президента.

"Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури", - додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в Палаті представників щодо імпічменту Байдена. Якщо він буде схвалений простою більшістю голосів, може відбутися розгляд у Сенаті.

Республіканці ведуть розслідування щодо президента відтоді, як отримали контроль над Палатою представників у січні. Наразі слухання не знайшли конкретних доказів неправомірної поведінки Байдена.

Однак республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Наразі Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням у зв'язку з можливими податковими злочинами, пов'язаними з його закордонними бізнес-інтересами.

Імпічмент президентів США

Нагадаємо, в 2021 році Конгрес США вже вносив подання про імпічмент Байдену, однак тоді справа закінчилась нічим.

До того, імпічмент був оголошений колишньому президенту США Дональду Трампу. Під час голосування її підтримали 232 законодавці, проти - 197.

Скандали із сином Байдена

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Хантер Байден, імовірно, розповідав секс-працівниці, що російські "наркоторговці" вкрали ще один із його ноутбуків у Лас-Вегасі 2018 року. Вони це зробили з метою шантажу.

Також американська газета New York Post заявила, що отримала доступ до листування Гантера Байдена зі співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським. В одному з листів Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч із тодішнім віцепрезидентом США.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.