В Конгрессе США инициируют продление ленд-лиза для Украины

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон намерен внести в Конгресс закон о продлении ленд-лиза для Украины на 2025 год. Он считает, что таким образом можно принудить Россию к мирным переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уилсона в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Джо Байден должен был сделать это давно, добавив, что Россию нужно привести к столу переговоров через американскую силу.

"Сегодня я представлю Freedom First Lend-Lease Act (закон о свободе прежде всего о ленд-лизе - ред.), чтобы дать президенту Трампу гибкие полномочия отправлять оружие победы в войне нашим партнерам, включая Украину, для сдерживания военного преступника Путина", - написал Уилсон.

Что такое ленд-лиз

Напомним, ранее Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год, в документе нет положения о продлении ленд-лиза для Украины.

Ленд-лиз - это политика, согласно которой США поставляют союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье, включая нефтепродукты и материальные средства. Он представлен как закон о содействии обороне Штатов.

Закон о ленд-лизе был принят дважды за всю историю - 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны, а второй раз для Украины - 9 мая 2022 года. Байден пописал закон в этот день, спустя несколько месяцев после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение.

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