ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Конгрессе США инициируют продление ленд-лиза для Украины

Вторник 11 февраля 2025 01:02
UA EN RU
В Конгрессе США инициируют продление ленд-лиза для Украины Фото: Россию предлагают привести к столу переговоров через американскую силу (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон намерен внести в Конгресс закон о продлении ленд-лиза для Украины на 2025 год. Он считает, что таким образом можно принудить Россию к мирным переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уилсона в соцсети Х.

"Сегодня я представлю Freedom First Lend-Lease Act (закон о свободе прежде всего о ленд-лизе - ред.), чтобы дать президенту Трампу гибкие полномочия отправлять оружие победы в войне нашим партнерам, включая Украину, для сдерживания военного преступника Путина", - написал Уилсон.

Он подчеркнул, что Джо Байден должен был сделать это давно, добавив, что Россию нужно привести к столу переговоров через американскую силу.

Что такое ленд-лиз

Напомним, ранее Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год, в документе нет положения о продлении ленд-лиза для Украины.

Ленд-лиз - это политика, согласно которой США поставляют союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье, включая нефтепродукты и материальные средства. Он представлен как закон о содействии обороне Штатов.

Закон о ленд-лизе был принят дважды за всю историю - 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны, а второй раз для Украины - 9 мая 2022 года. Байден пописал закон в этот день, спустя несколько месяцев после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Конгресс США Война России против Украины Ленд-лиз
NEWS
Зеленский посетит Мюнхен, но переговоры будут проходить в кулуарах, - глава MSC
Зеленский посетит Мюнхен, но переговоры будут проходить в кулуарах, - глава MSC
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов