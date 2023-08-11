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У Конгресі хочуть, щоб Байден краще пояснив американцям важливість допомоги Україні, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські конгресмени, які підтримують Україну, очікують, що президент Джо Байден покращить свою аргументацію щодо важливості допомоги нашій країні для простих громадян США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, неназвані представники Білого дому впевнені, що Конгрес США підтримає додаткове фінансування на військову допомогу Україні у розмірі 24 млрд доларів.

Але прихильників України в Конгресі зараз найбільше непокоїть те, в якому хиткому становищі вони можуть опинитися надалі, особливо в ситуації, коли громадська підтримка допомоги нашій країні ослабне.

За інформацією CNN, конгресмени, які підтримують допомогу Україні, очікують, що Білий дім докладе більше зусиль для роз'яснення стратегічних переваг відправки американських грошей за кордон. Один з них - лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

"Він (Байден - ред.) повинен більш чітко пояснити, чому це необхідно", - наводить видання слова неназваного сенатора.

За словами одного з помічників конгресмена-республіканця, громадяни США хочуть, щоб їм нагадали, чому стримування Росії вигідне не лише Україні, а й Америці.

"Не можна просто говорити, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) поганий... Яка стратегія перемоги, окрім як продовжувати виписувати чеки?", - заявив неназваний республіканець.

Такі події відбуваються на тлі опитування CNN, згідно з яким 55% американців нібито не підтримують виділення додаткового фінансування для допомоги Україні.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США є одним з основних союзників України у повномасштабній війні проти Росії. 

ЗСУ вже отримали від американців зенітні ракетні комплекси Patriot, БМП Bradley, реактивні системи залпового вогню HIMARS і не тільки.

Нещодавно у Пентагоні розповіли, що всього у розпорядженні відомства залишилося близько 6 млрд доларів на допомогу Україні. Після цього Білий дім запросив у Конгресу нове фінансування у розмірі 24 млрд доларів.

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