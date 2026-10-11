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У Конгресі готують закон, який заборонить будь-яку купівлю російської нафти

00:59 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: у Конгресі США готують законопроєкт про заборону купівлі російської нафти (Getty Images)

У Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-яку купівлю російської нафти. Документ назвуть на честь Рональда Рейгана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка в соцмережі X.

Документ отримає назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Анонс пролунав через день після того, як президент США Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках.

"Ми внесемо двопартійний законопроєкт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Його винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю", - написав Фіцпатрік.

Петиція про зняття з розгляду (discharge petition) дозволяє винести законопроєкт на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість палати.

Браян Фіцпатрік представляє в Конгресі штат Пенсильванія і є одним зі співголів двопартійної групи на підтримку України. Наприкінці вересня він разом з колегами з обох партій закликав адміністрацію Трампа не послаблювати санкції проти Росії, попередивши, що це лише затягне війну.

Рішення Трампа викликало хвилю критики у Вашингтоні. Згідно з угодою, Москва має відправити на світові ринки до 1,8 млн тонн дизелю, а Мінфін США на пів року дозволив купувати російське пальне по всьому світу. Сенатори-демократи Джин Шейгін, Чак Шумер та Елізабет Воррен назвали це повною зрадою України і союзників.

Критики нагадують, що лише у вересні Трамп підписав закон імені Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Його ухвалили з великою підтримкою обох партій: 86 голосів проти 11 у Сенаті та 262 проти 159 у Палаті представників. Більшість положень закону набуде чинності 18 жовтня.

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Конгресс СШАСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніРосійська Федерація