У Конгресі готують закон, який заборонить будь-яку купівлю російської нафти

Документ отримає назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Анонс пролунав через день після того, як президент США Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках.

"Ми внесемо двопартійний законопроєкт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Його винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю", - написав Фіцпатрік.

Петиція про зняття з розгляду (discharge petition) дозволяє винести законопроєкт на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість палати.

Браян Фіцпатрік представляє в Конгресі штат Пенсильванія і є одним зі співголів двопартійної групи на підтримку України. Наприкінці вересня він разом з колегами з обох партій закликав адміністрацію Трампа не послаблювати санкції проти Росії, попередивши, що це лише затягне війну.