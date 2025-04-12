Мільйони американців не зможуть голосувати на виборах: Конгрес підтримав указ Трампа

Палата представників Конгресу затвердила законопроект, що може позбавити мільйон громадян США права голосу на федеральних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Палата представників у четвер, 10 квітня, ухвалила ініційований республіканцями законопроект, що вимагає документального підтвердження громадянства США для реєстрації виборців на федеральних виборах. Документ ухвалено попри те, що згідно з чинним законодавством, участь негромадян у федеральних виборах вже є незаконною.

Цей крок є частиною зусиль республіканців у Палаті, які узгоджуються з діями президента Дональда Трампа. Законодавці проголосували 220 голосами проти 208 за направлення законопроекту до Сенату для подальшого розгляду. Четверо демократів підтримали республіканців, віддавши свої голоси "за".

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав це законодавство таким, що "захищає і забезпечує чесність виборів". Однак критики застерігають, що цей законопроект - відомий як SAVE Act - може обмежити доступ до виборів, створюючи зайві перешкоди для реєстрації та незаконно позбавляючи права голосу законних виборців.

Участь у федеральних виборах для осіб, які не є громадянами США, вже заборонена законом, і, за словами експертів, такі випадки трапляються вкрай рідко.

Після ухвалення Палатою, законопроект має розглянути Сенат, де більшість також належить Республіканській партії, але його подальша доля залишається невизначеною. Для проходження в Сенаті документу слід заручитися підтримкою принаймні частини демократів.

Республіканці вже ухвалювали SAVE Act під час попередньої сесії Конгресу, але тоді він не просунувся далі через демократичну більшість у Сенаті.

Окрім вимоги надання документального підтвердження громадянства при реєстрації на федеральних виборах, законопроект також вміщує положення щодо виключення негромадян із федеральних виборчих реєстрів.

За даними дослідження, проведеного Центром правосуддя Бреннана спільно з Центром демократії та громадянської участі Університету Меріленду та організацією VoteRiders, близько 21 мільйона американських громадян, які мають право голосу, не мають легкого доступу до свідоцтва про народження, паспорта чи іншого документа, що підтверджує їхнє громадянство.

"Це рішення в пошуках проблеми, яке, на жаль, позбавить мільйонів американців права голосу", - сказав директор програми з виборчих прав Центру Бреннана Шон Моралес-Дойл.