Конгрес США готує жорсткі заходи за спробу обійти нафтові санкції проти Росії

У Конгресі США готують двопартійну пропозицію посилити угоду про граничні ціни на російську нафту. Однак адміністрація Джо Байдена намагається уникнути ескалації, котра, як побоюються офіційні особи, може порушити тонкий дипломатичний баланс зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначається в публікації, чиновники Мінфіну та Білого дому вже кілька місяців працюють над планом щодо обмеження продажної ціни на російську нафту по всьому світу. Разом із союзниками з "Великої сімки" вони розробили план обмеження доходів Росії від продажу нафти, зберігаючи при цьому російську нафту доступною на світових ринках. План забороняє використання західних фінансових послуг для транспортування російської нафти, якщо нафта не продається нижче за встановлену межу.

Сенатори Кріс Ван Холлен (демократ, штат Меріленд) та Пет Тумі (республіканець, штат Пенсільванія) працюють над законодавством, яке просуне дизайн граничної ціни на крок уперед. Вони хочуть пригрозити всім іноземним фірмам, а не лише тим, що базуються в країнах G-7, можливими санкціями, якщо вони куплять, застрахують або профінансують російську нафту вище за граничну ціну.

"Я дуже радий бачити, що адміністрація досягла реального прогресу з країнами "Великої сімки" в новому режимі, який би встановив граничні ціни на купівлю російської нафти, - сказав Тумі. - Але тут є ахіллесова п'ята".

Ван Холлен та Тумі кажуть, що вони стурбовані тим, що основні покупці російської нафти, такі як Індія та Китай, можуть легко обійти режим обмеження цін та купити нафту за вищою ціною. Якщо покупці користуються фінансовими послугами не з західних країн, вони можуть купувати російську нафту поза ліміту.

"Якщо ви хочете встановити світову межу цін на російську нафту, вам необхідно забезпечити її однакове застосування. І для цього, ми вважаємо, вам потрібна підтримка вторинних санкцій. Інакше Росія скористається великими шпарами", - сказав Ван Холлен.

Міністерство фінансів США наклало санкції на більшість російської економіки, але воно виступає проти використання вторинних санкцій - покарань щодо іноземних урядів або фірм, які взаємодіють з Росією. Покарання чи загроза покарання цих третіх сторін пов'язані з дипломатичними та економічними ризиками, яких офіційні особи США та Європи прагнули уникнути.

Американські та європейські лідери спробували використати переконання, щоб залучити до себе інші країни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді на червневий саміт G-7 у Німеччині, де лідери висунули ідею обмеження цін.

Хоча план обмеження цін отримав підтримку союзників щодо "Великої сімки", жоден з великих покупців російської нафти не заявив про намір дотримуватися його. Очікується, що цього плану не приєднаються Китай та Індія, офіційні особи яких почали розглядати різні способи доставки російської нафти. Туреччина, Південна Африка та Індонезія є об'єктами зусиль США.

Російські чиновники пригрозили відмовити у продажу нафти за встановленою ціновою стелею. Офіційні особи США розглядають ці заяви як блеф через важливість нафти для економіки Росії.

Прагнення Конгресу до вторинних санкцій все ще перебуває на ранній стадії, і законодавці можуть зрештою ухвалити поточні плани адміністрації Байдена. Але навіть загроза того, що Конгрес посилить правозастосовні повноваження щодо цінової стелі, може переконати іноземні країни не нехтувати ним, навіть якщо вони не братимуть у ньому участі.

Якщо Путін продовжить ескалацію конфлікту, законодавці також можуть змусити адміністрацію вжити більш агресивних кроків. Російський лідер нещодавно торкнувся можливості застосування ядерної зброї.

Вторинні санкції також можуть стати вірогіднішим варіантом, якщо дотримання цінової стелі виявиться надто слабким.

"Це посилає сигнал про те, що терпіння Конгресу обмежене, і, з погляду США, вторинні санкції мають бути на столі, якщо ЄС не зможе забезпечити дотримання цінової стелі", - сказав Саймон Джонсон, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду.