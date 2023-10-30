Конгрес проголосує за допомогу Ізраїлю вже цього тижня, - спікер Палати представників США
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що очікує, що конгресмени ухвалять законопроект про допомогу Ізраїлю вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джонсон, ігноруючи прохання президента США Джо Байдена щодо ухвалення ширшого пакету допомоги, який включає підтримку України заявив, що Палата розгляне фінансування допомоги Києву та Єрусалиму в окремих законопроектах.
"Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників окремий законопроект про фінансування Ізраїлю", - сказав спікер Палати представників.
Він додав, що конгресмени не повинні більше витрачати час і висловив впевненість, що цього тижня законопроект ухвалять.
Що передувало
Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.
Майк Джонсон заявив про свою готовність до переговорів щодо виділення допомоги Україні, але "за певних умов".
Згодом новообраний спікер Палати представників заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.
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