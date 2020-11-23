В Конго умер от коронавируса украинский миротворец

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который находился в составе миссии ООН в Конго, умер от COVID-19. Он заболел 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

С 16 ноября состояние здоровья военного ухудшилось и больной был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г. Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

"22.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.

Отметим, в США переболевших коронавирусом COVID-19 граждан могут признать "навсегда непригодными" для службы в армии.