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У Конго розбився літак із росіянами

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 00:25
У Конго розбився літак із росіянами
Фото: Ан-26

У посольстві РФ підтвердили смерть трьох російських громадян

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) у четвер, 20 грудня, зазнав катастрофи вантажний літак Ан-26, загинули три члени екіпажу - всі громадяни Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства РФ в ДРК у Twitter.

Особи загиблих пілотів наразі уточнюються.

"Пілоти, які перебували на борту Ан-26, що розбився 20 грудня, були російськими громадянами. Зараз їхні тіла направлені в морг Кіншаси, дипломати починають процедуру впізнання та відправки тіл на батьківщину", - сказано в повідомленні.

Згідно з російськими ЗМІ, Ан-26, що належить компанії Gomair, доставляв у регіони Конго виборчі матеріали для проведення президентських і парламентських виборів, які мають відбутися 30 грудня.

У четвер зв'язок із літаком, що повертався в Кіншасу з міста Чикапа, було втрачено. На його борту, ймовірно, перебували 23 людини, у тому числі російський екіпаж. Про долю пасажирів і причини авіакатастрофи поки нічого не відомо.

Нагадаємо, 10 грудня в провінції Кандагар (Афганістан) сталася аварія військового вертольота збройних сил країни, у результаті чого постраждали п'ятеро людей. Причиною падіння могла стати технічна несправність.

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