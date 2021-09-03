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В Конго произошла утечка ядовитых отходов с алмазного рудника: 12 жертв, 4500 пострадавших

Автор: Мария Кучерявец

В результате утечки токсичных веществ из огромного алмазного рудника в Анголе погибли по меньшей мере 12 жителей Конго. Еще 4500 человек в результате инцидента заболели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Утечка превратила приток реки Конго в красный цвет и убила огромное количество рыбы, которую некоторые люди съели", - говорится в сообщении.

Известно, что после прорыва специального хранилища для отходов горнодобывающей промышленности токсичные вещества попали в притоки реки Чикапа и Касаи, их воды после попадания окрасились в красный цвет.

В Министерстве окружающей среды заявили, что будут требовать от властей возмещения убытков, но их размер пока не указывают.

Сейчас людям запрещено пить воду и есть рыбу из реки.

В свою очередь руководство рудника ангольской компании Catoca признало вину в загрязнении рек и отметило, что прорыв дамбы будет оперативно устранен уже через двое суток.

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АнголаКонго