В Конго погибли 7 миротворцев ООН

Фото: Конго (AFP)

Во время спецоперации в Конго погибли миротворцы ООН

В Конго в ходе спецоперации погибли семеро миротворцев Организации Объединенных Наций, еще десять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что еще несколько конголезцев были убиты и ранены в ходе совместной операции против повстанческой группировки.

Были убиты шесть миротворцев из Малави и один из Танзании.

Напомним, ранее сообщалось, что за время независимости Украины в операциях разных странах мира погибли более 30 украинских миротворцев. С первых лет независимости Украина стала частью усилий ООН по поддержанию мира и безопасности.

По официальным данным Министерства обороны Украины, с 1992 года в международных операциях приняли участие более 44 тыс. украинских военных, из которых 54 погибли. На сегодня Украина принимает участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности.