В Конго из-за обвала в шахте погибли более 30 человек

В Демократической Республике Конго в результате обвала в шахте погибли не менее 36 нелегальных шахтеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, шахта принадлежит компании Glencore.

По словам губернатора провинции Луалаба Ричарда Муйе, что обвал произошел 27 июня в провинции Катанга в открытом карьере KOV - одном из самых крупных медных рудников в мире.



В свою очередь представители компании Glencore заявили, что трагедия никак не связана с деятельностью самой компании. По словам представителей, на ее объект постоянно проникают нелегалы, число которых достигает 2 тыс. в день, и объяснила гибель как минимум 19 из них 27 июня обвалом двух подземных галерей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обвала в медной шахте, принадлежащей индонезийскому подразделению Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, погибли 28 человек. К ним отнесли и семерых шахтеров, которые все еще числятся пропавшими без вести, однако шансы обнаружить их живыми фактически нулевые.

Кроме того, в апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В Кабмине отмечали, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.