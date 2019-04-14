Количество жертв крушения парома в Ираке возросло

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Число жертв увеличилось до 116

Количество погибших в результате крушения парома в Ираке 21 марта на реке Тигр возросло до 116. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, спасатели обнаружили еще несколько тел погибших. Течение вынесло тела на берег реки у поселка Аль-Шора.

Отмечено, что 29 марта в Мосул прибыли 20 турецких военных водолазов, которые ведут поиски тел погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что появилось видео с места крушения парома в Ираке, в результате которого погибли люди.

Сообщается, что были спасены 12 человек. Среди погибших наибольшое число женщин и детей. Отметим, что паром был перегружен. Из-за этого и произошла катастрофа.

Ранее сообщалось, что иранский военный корабль врезался в бетонные волнорезы в порту в Каспийском море, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что 11 января на танкере в Китайском море произошел взрыв. Отмечается, что меры, предпринятые китайскими пожарными судами, не дали желаемых результатов. Поэтому им пришлось удалиться на безопасное расстояние, "чтобы избежать дальнейших аварий".